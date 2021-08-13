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İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: "Kızım o adamların elinde!"

Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Başrollerinde Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert gibi isimleri buluşturan İkimizin Sırrı'nın 2. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. 15 Ağustos Pazar akşamı izleyici ile buluşacak olan dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın 2. bölüm 2. fragmanı...

13.08.2021 20:29 - Son Güncelleme: 13.08.2021 20:42
İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: Kızım o adamların elinde!

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken İkimizin Sırrı, daha ilk bölümden adından söz ettirmeyi başardı. Peki İkimzin Sırrı'nın ilk bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: Kızım o adamların elinde!

İKİMİZİN SIRRI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kocasını kaybettikten sonra 7 yaşındaki kızı Hayal ile yalnız kalan Neva ayakta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda kocasının karanlık adamlara olan yüklü borcu nedeniyle başı belaya girmiştir.

İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: Kızım o adamların elinde!

Bir yandan kötü adamlardan kaçarken diğer yandan hayat mücadelesi veren anne-kızın yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: Kızım o adamların elinde!

Yıllardır hayalini kurduğu mekânın açılışıyla uğraşan Alp'in hayatı ise tam yoluna girecekken geçmişten gelen bir figür ile sarsılır, hayatı alt üst olur

İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: Kızım o adamların elinde!

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'a ait atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 15 Ağustos Pazar akşamı ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: Kızım o adamların elinde!

Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

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