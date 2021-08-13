İkimizin Sırrı ikinci bölüm fragmanı nefes kesti: "Kızım o adamların elinde!"
Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Başrollerinde Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert gibi isimleri buluşturan İkimizin Sırrı'nın 2. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. 15 Ağustos Pazar akşamı izleyici ile buluşacak olan dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın 2. bölüm 2. fragmanı...
Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken İkimizin Sırrı, daha ilk bölümden adından söz ettirmeyi başardı. Peki İkimzin Sırrı'nın ilk bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...
Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'a ait atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 15 Ağustos Pazar akşamı ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.