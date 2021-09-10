Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de sevenleri ile buluşacak. İşte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...
10.09.2021 14:50
- Son Güncelleme: 10.09.2021 14:50
Kardeşlerim, yeni bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de! İşte Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosu...
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).