Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

"OLUR MU DERSİN? KARANLIK SOKAKLARIN ÜSTÜNE, GÜNÜN BİRİNDE GÜNEŞ DOĞAR MI DERSİN?"

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır.