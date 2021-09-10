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Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de sevenleri ile buluşacak. İşte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

10.09.2021 14:50 - Son Güncelleme: 10.09.2021 14:50
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

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Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

Kardeşlerim, yeni bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de! İşte Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosu...

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

"OLUR MU DERSİN? KARANLIK SOKAKLARIN ÜSTÜNE, GÜNÜN BİRİNDE GÜNEŞ DOĞAR MI DERSİN?"

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır.

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...

Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezona bomba gibi geliyor işte Kardeşlerim oyuncu kadrosu...
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