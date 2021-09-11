Hazal Subaşı'nın yerine Nesrin Cavadzade! İçerde'den çıkanlar önce Çukur'a şimdi de Üç Kuruş'a düşecek! Senaryosu da dahil her şey...

Hazal Subaşı'nın yerine Nesrin Cavadzade geliyor! İçerde'den çıkanlar önce Çukur'a şimdi de Üç Kuruş'a! Senaryosu dahil her şey... Üç Kuruş için tam Hazal Subaşı oldu derken ters köşe yapıldı yerine Nesrin Cavadzade geliyor. Show TV ekranlarında Çukur'un final yapmasından sonra en güçlü olması beklenen Üç Kuruş dizisinden transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle sözleşme imzalayan dizi bomba bir transferi daha tamamladı.