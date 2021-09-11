Hazal Subaşı'nın yerine Nesrin Cavadzade! İçerde'den çıkanlar önce Çukur'a şimdi de Üç Kuruş'a düşecek! Senaryosu da dahil her şey...
Çukur'un final yapmasından sonra Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün saymaya başladı. İlk sezon çalışmaları hızla devam eden diziye Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimler katıldı. Kuliste konuşulan son iddialara göre Nesrin Cavadzade kadroya katılan son isim oldu. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde kadın başrol oluyor. Yine kuliste konuşulanlara göre Üç Kuruş'ta başrol olacak ismin Hazal Subaşı olması bekleniyordu. Ancak son gelişmeler büyük bir ters köşe yapıldığını gösteriyor.
Hazal Subaşı'nın yerine Nesrin Cavadzade geliyor! İçerde'den çıkanlar önce Çukur'a şimdi de Üç Kuruş'a! Senaryosu dahil her şey... Üç Kuruş için tam Hazal Subaşı oldu derken ters köşe yapıldı yerine Nesrin Cavadzade geliyor. Show TV ekranlarında Çukur'un final yapmasından sonra en güçlü olması beklenen Üç Kuruş dizisinden transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle sözleşme imzalayan dizi bomba bir transferi daha tamamladı.
"SIRADA ÜÇ KURUŞ"
Duvarda yazan "İçerde'den çıktık Çukur'a düştük sırada Üç Kuruş" sözleri seyircilerin dikkatini çekti.
İLK BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM
Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıma başladı. Dizinin ilk sezon çalışmaları tüm hızla devam ediyor.
Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde kadın başrol oluyor.