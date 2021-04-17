Kardeşlerim 9. bölümünde çaresiz anlar! İstanbul’u terk etmeye karar veriyorlar

İstanbul'u terk etmeye karar veriyorlar! Kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim son yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 8. bölümünün son sahnesinde yere yığılan Orhan, ailesini korkuttu. Dizinin yeni bölümünde ise olanların suçunu çocuklara atan Şengül, onları evden kovar. Bir yandan amcalarına bir şey olacak korkusu yaşayan bir yandan da evsiz kalan çocuklar, İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Peki, Kardeşlerim'in 9. Bölümünde neler yaşanacak? Çocuklar İstanbul'u terk edecek mi? İşte Kardeşlerim 9. bölümünden ipuçları…

17.04.2021 09:13 - Son Güncelleme: 17.04.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





