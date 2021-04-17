Kardeşlerim 9. bölümünde çaresiz anlar! İstanbul’u terk etmeye karar veriyorlar
İstanbul'u terk etmeye karar veriyorlar! Kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim son yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 8. bölümünün son sahnesinde yere yığılan Orhan, ailesini korkuttu. Dizinin yeni bölümünde ise olanların suçunu çocuklara atan Şengül, onları evden kovar. Bir yandan amcalarına bir şey olacak korkusu yaşayan bir yandan da evsiz kalan çocuklar, İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Peki, Kardeşlerim'in 9. Bölümünde neler yaşanacak? Çocuklar İstanbul'u terk edecek mi? İşte Kardeşlerim 9. bölümünden ipuçları…
17.04.2021 09:13
- Son Güncelleme: 17.04.2021 09:13
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. İlgiyle takip edilen dizinin 9. yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. İşte Kardeşlerim 9. Yeni bölümde yaşanacak olaylar…
KARDEŞLERİM 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar.
Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.
Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.
KARDEŞLERİN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz.