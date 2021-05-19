Bir Zamanlar Çukurova’da savaş başlıyor! Nefesler tutuldu Züleyha ile Ümit karşı karşıya
Bir Zamanlar Çukurova'da savaş başlıyor! Züleyha ile Ümit karşı karşıya… Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Fikret'in zan altında kalması şaşırtan gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise herkes Züleyha ile Ümit'e odaklandı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm 2. fragmanı…
ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI!
Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!
Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.
ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR
Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.