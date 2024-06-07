Kardeşlerim 132. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in final bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 132. bölümde yaşanacak olaylar...