Kardeşlerim 132. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in final bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 132. bölümde yaşanacak olaylar...
Cumartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in final bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.
SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar.
Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.