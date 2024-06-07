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Kardeşlerim 132. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in final bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 132. bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 12:13 Güncelleme 07 Haziran 2024, 12:39
Kardeşlerim 132. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi hayallerine kavuşuyor! 1

Cumartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Kardeşlerim'in final bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

Kardeşlerim 132. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi hayallerine kavuşuyor! 2

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar.

Kardeşlerim 132. bölüm fragmanı yayınlandı

Kardeşlerim 132. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi hayallerine kavuşuyor! 3

Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.

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