Viyana'da eğitim aldı Kayseri'de hayata geçirdi! Menekşe Koyuncu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu'na Ezel diye seslendi

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, 9 Haziran Pazar günü de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmaya Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu geceye adeta damga vurdu. Menekşe Koyuncu, gerek hayat hikâyesiyle gerekse yarışmaya başlarken söylediği "Ezel Bey" ifadesiyle adından söz ettirdi. Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze ne kadarlık ödülün sahibi oldu? İşte Milyoner'de çok konuşulan o anlar...