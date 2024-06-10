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Viyana'da eğitim aldı Kayseri'de hayata geçirdi! Menekşe Koyuncu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu'na Ezel diye seslendi

ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, 9 Haziran Pazar günü de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmaya Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu geceye adeta damga vurdu. Menekşe Koyuncu, gerek hayat hikâyesiyle gerekse yarışmaya başlarken söylediği "Ezel Bey" ifadesiyle adından söz ettirdi. Kim Milyoner Olmak İster'de Menekşe Teyze ne kadarlık ödülün sahibi oldu? İşte Milyoner'de çok konuşulan o anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 09:50 Güncelleme 10 Haziran 2024, 10:58
Viyana’da eğitim aldı Kayseri’de hayata geçirdi! Menekşe Koyuncu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu’na Ezel diye seslendi 1

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Viyana’da eğitim aldı Kayseri’de hayata geçirdi! Menekşe Koyuncu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu’na Ezel diye seslendi 2

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu geceye adeta damga vurdu.

Viyana’da eğitim aldı Kayseri’de hayata geçirdi! Menekşe Koyuncu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu’na Ezel diye seslendi 3

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİ

Yarışmaya Kayseri'den katılan Koyuncu, solucan gübresi üreticisi olduğunu belirtti.

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