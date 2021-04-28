Kardeşlerim 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk ile Asiye’nin romantik anları heyecanı arttırdı
Kardeşlerim 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk ile Asiye'nin romantik halleri heyecanı arttırdı! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Kadrosunda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin 11 bölüm 2. fragmanına ise Doruk ile Asiye'nin romantik anları damga vurdu. İşte Kardeşlerim 11 bölüm 2. fragmanı…
28.04.2021 23:36
- Son Güncelleme: 28.04.2021 23:36
Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisinde heyecan dorukta. Yayınlandığı ilk günden beri heyecanla takip edilen dizi, son bölümüyle zirveye yerleşmişti. Dizinin yeni bölüm fragmanları ise izleyicilerin heyecanını kat kat arttırdı.
KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Daha iyi bir hayat daha insan gibi yasamak isteyen Ömer, alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanır.
Yaptığı bu seçim Ömer'in başına beklemediği bir dert acar. Doruk ise Asiye'nin gönlünü ve güvenini kazanmak için elinden geleni yapar.
Eve ve kardeşlerine geri dönen Ömer'i ise polisler beklemektedir. Kardeşlerine sahip çıkmaya çalışan Kadirin bu kez isi çok zordur.
10. BÖLÜMDE DİZİYE DAHİL OLDU!
atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna 10. bölümde yeni bir isim katıldı. Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal, geçen hafta yayınlanan bölümde izleyici karşısına çıktı.