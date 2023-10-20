Nevrigül ve Nazmiye arasında sevgili krizi mi yaşandı? Kardeşi hakkında mide bulandıran iddialar: Yandık yakalandık...

1 Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Nevrigül Alan olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. 46 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Kızlarının canından endişe ettiklerini söyleyen aile üyeleri bugün gelen acı haberle sarsıldı. Evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadının cesedi Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bahçesinde bulundu.

2 Cesedi bulan zeytinlik çalışanı, polise haber verdi. Yapılan ilk incelemelerde bulunan cesedin, Nevrigül Alan'a ait olduğu tespit edildi. Müge Anlı yapılan incelemelerde cesedin 3 haftalık olduğu belirtti. Genç kadın için intihar mı etti yoksa öldürüldü mü sorusu yanıt ararken, Müge Anlı " Genç kadının üzerinde, ters giydirilmiş bir t-shirt ve kadına oldukça büyük olan bir pantolon alduğunu" söyledi. Genç kadının ölümünden sorumlu olduğu düşünülen sevgilisi Doğan şüphelerin odağındayken programın bugünkü yayınında mide bulandıran iddialar ortaya atıldı.