Nevrigül ve Nazmiye arasında sevgili krizi mi yaşandı? Kardeşi hakkında mide bulandıran iddialar: Yandık yakalandık...

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nevrigül Alan konusu izleyicilerin merak konusu oldu. 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette bulunmuştu. Olaya ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ederken, bugünkü yayında ortaya mide bulandıran bir iddia atıldı.Yayına bağlanan bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile kardeşi Nazmiye'nin yasak bir aşk yaşadığını ileri sürdü. Aynı kişi Nazmiye'nin Nevrigül'ün kocası Remzi'ye yönelikte hisler beslediğini belirtti. Bu iddialar üzerine Nazmiye herkesi şoke eden bir çıkış yaptı. Nazmiye, "Ben bu çirkine mi bakacağım? Mavi gözlü çocuklar var" dedi. İşte detaylar...
Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Nevrigül Alan olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. 46 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Kızlarının canından endişe ettiklerini söyleyen aile üyeleri bugün gelen acı haberle sarsıldı. Evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadının cesedi Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bahçesinde bulundu.
Cesedi bulan zeytinlik çalışanı, polise haber verdi. Yapılan ilk incelemelerde bulunan cesedin, Nevrigül Alan'a ait olduğu tespit edildi. Müge Anlı yapılan incelemelerde cesedin 3 haftalık olduğu belirtti. Genç kadın için intihar mı etti yoksa öldürüldü mü sorusu yanıt ararken, Müge Anlı " Genç kadının üzerinde, ters giydirilmiş bir t-shirt ve kadına oldukça büyük olan bir pantolon alduğunu" söyledi. Genç kadının ölümünden sorumlu olduğu düşünülen sevgilisi Doğan şüphelerin odağındayken programın bugünkü yayınında mide bulandıran iddialar ortaya atıldı.
Yayına bağlanan bir izleyici Doğan'ın arkadaşından duyduklarını programda aktardı. İddia sahibi:
"Aslında Doğan Nazmiyeyi beğeniyormuş ama Nevrigül araya girmiş. Daha sonra Nevrigül Hanım kardeşinden şüpheleniyor. Bir mesaj yakalıyor. Durum üzerine zaten bu benim kocama da asılmıştı. Sonra Nevrigül ya yazışma ya da telefon görüşmesi yakalıyor. Nevrigül, ben geberticem bu kızı elimde kalacak demiş"