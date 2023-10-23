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Kim Milyoner Olmak İster'de Hakkı Bulut'un "Güller açan dalıyız" sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacı sosyal medyada olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 'Bestecisi ve söz yazarı da olan Hakkı Bulut'tan dinlediğiniz şarkıda "güller açan dalıyız" denmeden önce söylenen ve şarkıya da adını veren hangisidir?' sorusu izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. İşte o sorunun doğru yanıtı ve gece boyu yaşananlar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 00:53 Güncelleme 23 Ekim 2023, 02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Hakkı Bulut’un Güller açan dalıyız sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacı sosyal medyada olay oldu 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Hakkı Bulut’un Güller açan dalıyız sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacı sosyal medyada olay oldu 2

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, 'Bestecisi ve söz yazarı da olan Hakkı Bulut'tan dinlediğiniz şarkıda "güller açan dalıyız" denmeden önce söylenen ve şarkıya da adını veren hangisidir?' sorusu geceye damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Hakkı Bulut’un Güller açan dalıyız sorusu geceye damga vurdu! Yarışmacı sosyal medyada olay oldu 3
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