Kardeşlerim 10. Bölümde heyecan dorukta! Ömer’den şaşırtan karar

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisinde heyecan yine doruklara çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in son bölümünde Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalmıştı. Ancak gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Orhan, İstanbul'u terk etmeye karar veren yeğenlerini son anda durdurmuştu. Ömer'in, Akif'in para teklifini kabul etmesi ise Kadir'le arasındı açmıştı. Peki Kardeşlerim 10. bölümde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim yeni bölümden ipuçları…

24.04.2021 09:15 - Son Güncelleme: 24.04.2021 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





