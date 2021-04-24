Kardeşlerim 10. Bölümde heyecan dorukta! Ömer’den şaşırtan karar
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim dizisinde heyecan yine doruklara çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in son bölümünde Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalmıştı. Ancak gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan Orhan, İstanbul'u terk etmeye karar veren yeğenlerini son anda durdurmuştu. Ömer'in, Akif'in para teklifini kabul etmesi ise Kadir'le arasındı açmıştı. Peki Kardeşlerim 10. bölümde neler yaşanacak? İşte Kardeşlerim yeni bölümden ipuçları…
24.04.2021 09:15
- Son Güncelleme: 24.04.2021 09:15
Her cumartesi milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı arttırdı. Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 10. bölümünde yaşanacaklar ise merak konusu oldu.
KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır.
Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar.
Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır.
Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.