Karadut’un meşhur “Erdem” ailesi ve pamuk ipliğine bağlı dengeleri! Karadut ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi atv’de!

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi "Karadut" ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak.
Kurallarla çevrili Erdem ailesinde Zuhal, kendi doğrularını bulmaya çalışırken babası ve kardeşleriyle farklı sınavlar yaşayacak. Zuhal'in aşk yolculuğunun aileyi nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.
"Erdem" Ailesinin Üyeleri
Zuhal Erdem (İrem Helvacıoğlu): Kişisel gelişim kariyerindeki üstün başarıyı aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplardan elde etmiştir. Medyada görünen güçlü, güzel, modern kadın imajının altında ise ev hayatında bambaşka bir kimlik yatmaktadır. Babasının himayesinden çıkamayan bir ev kadını rolüne hapsolmuştur. Ailesine karşı sorumlulukları onu yalnız bir kadına dönüştürmüştür fakat beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk uğruna babasını karşısına almayı göze alacaktır.
Figen Erdem Yüksel (Aslı İnandık): Zuhal'in bir küçüğü olan Figen, ailede başarılı bir evliliğe imza atmayı başarmış tek kişidir. Ayhan ile 10 yılı aşan evliliği ve iki çocuğu paylaşması onları her mücadelede birlik olan bir takım haline getirmiştir.