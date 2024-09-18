Karadut’un meşhur “Erdem” ailesi ve pamuk ipliğine bağlı dengeleri! Karadut ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi atv’de!

1 Kurallarla çevrili Erdem ailesinde Zuhal, kendi doğrularını bulmaya çalışırken babası ve kardeşleriyle farklı sınavlar yaşayacak. Zuhal'in aşk yolculuğunun aileyi nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.

2 "Erdem" Ailesinin Üyeleri Zuhal Erdem (İrem Helvacıoğlu): Kişisel gelişim kariyerindeki üstün başarıyı aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplardan elde etmiştir. Medyada görünen güçlü, güzel, modern kadın imajının altında ise ev hayatında bambaşka bir kimlik yatmaktadır. Babasının himayesinden çıkamayan bir ev kadını rolüne hapsolmuştur. Ailesine karşı sorumlulukları onu yalnız bir kadına dönüştürmüştür fakat beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk uğruna babasını karşısına almayı göze alacaktır.