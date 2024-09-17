Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücret dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum, Gaddar, Medcezir, Terzi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Eşref Rüya için alacağı ücret ortaya çıktı. Eşref Rüya dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, kaşesini iki katına çıkardı. İşte detaylar...
Adını Feriha Koydum, Medcezir, Terzi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Gaddar'da rol almıştı.
Çağatay Ulusoy'un yeni adresi de belli oldu. Yeni sezon için Tims&B ile anlaşmaya varan Ulusoy'un alacağı ücret ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda "Eşref Rüya" dizisinde rol alacak olan Ulusoy, bu projeden bölüm başı 3,5 milyon TL kazanacak.