Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücret dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum, Medcezir, Terzi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Gaddar'da rol almıştı.

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Çağatay Ulusoy'un yeni adresi de belli oldu. Yeni sezon için Tims&B ile anlaşmaya varan Ulusoy'un alacağı ücret ortaya çıktı.