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Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücret dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum, Gaddar, Medcezir, Terzi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni projesi Eşref Rüya için alacağı ücret ortaya çıktı. Eşref Rüya dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, kaşesini iki katına çıkardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 12:43 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 13:02
Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücret dudak uçuklattı! 1

Adını Feriha Koydum, Medcezir, Terzi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Gaddar'da rol almıştı.

Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücret dudak uçuklattı! 2

Çağatay Ulusoy'un yeni adresi de belli oldu. Yeni sezon için Tims&B ile anlaşmaya varan Ulusoy'un alacağı ücret ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy’un bölüm başı ücret dudak uçuklattı! 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda "Eşref Rüya" dizisinde rol alacak olan Ulusoy, bu projeden bölüm başı 3,5 milyon TL kazanacak.

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