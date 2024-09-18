İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması! “Hayatımızdaki kör noktaları gözler önüne serecek”

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Senaryonun güçlü yapısına ve olay örgüsüne dikkat çeken İsmail Ege Şaşmaz, projeyi kabul etme süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Her sahneyi okurken sonunda ne olacak merakı ile senaryoyu tek solukta bitirdim. Projenin yönetmeni Yusuf Ömer Sınav ile yaptığımız görüşme ve Cihan karakterine dair vizyonu beni çok etkiledi. Kör Nokta dizisi hayatımızdaki "kör noktaları" gözler önüne serecek. Proje içinde karakterlerin birbirleri ile olan ilişkisi, sadece size bir diziye değil gerçek bir hayat yolculuğu duygusuna sürüklüyor. Neden sonuç ilişkisi ile ve sonra ne olacak merakı ile seyirciyi ekran başına toplayacağına inanıyorum"