Karadut ilk bölümüyle nefes kesti! Zuhal’in büyük sırrı ne?

atv'nin, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' dün akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi, izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı dizinin ilk bölümünde neler yaşandı? Zuhal'in büyük sırrı ne? İşte detaylar...
atv'nin Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut' dün akşam heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi, izleyicilerin beğenisini kazandı.
İlk Bölümde Neler Yaşandı?
Başarılı kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı.
Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, yardımcısı Een yakın arkadaşı ve yardımcısı zorlamasıyla sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı.