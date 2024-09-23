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Karadut 1. bölümüyle bu akşam atv'de! Zuhal ve Tayfun aşkı sınırları zorlayacak! ''Gerçek hikaye, mutlu sondan sonra başlar''

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut', bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. İlk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi izleyicilere büyüleyici bir hikaye sunmayı vaat ediyor. 'Karadut', kariyerine odaklanan ancak ailesine de yetişmeye çalışan Zuhal Erdem karakterinin hayatındaki büyük dönüşümü ele alıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 08:01 Güncelleme Tarihi23 Eylül 2024, 08:18
Karadut 1. bölümüyle bu akşam atv’de! Zuhal ve Tayfun aşkı sınırları zorlayacak! ’’Gerçek hikaye, mutlu sondan sonra başlar’’ 1

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Karadut 1. bölümüyle bu akşam atv’de! Zuhal ve Tayfun aşkı sınırları zorlayacak! ’’Gerçek hikaye, mutlu sondan sonra başlar’’ 2

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

Karadut 1. bölümüyle bu akşam atv’de! Zuhal ve Tayfun aşkı sınırları zorlayacak! ’’Gerçek hikaye, mutlu sondan sonra başlar’’ 3

ZUHAL ERDEM (İREM HELVACIOĞLU)

Başarılı bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal'in, Tayfun'la tanışması, hayatında büyük bir değişime yol açar.

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