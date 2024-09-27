27 Eylül 2024 Cuma günü televizyon ekranlarında sabah saatlerinden itibaren çeşitli programlar izleyicilerle buluşuyor. Haftanın son iş gününde, gündüz kuşağında yarışma ve magazin programları yer alırken, akşam saatlerinde sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı:
ATV Yayın Akışı:
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Kör Nokta
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?