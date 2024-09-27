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Bugün TV'de ne var? 27 Eylül Cuma hangi kanalda hangi dizi var?

27 Eylül 2024 Cuma günü TV yayın akışında sabah saatlerinden itibaren çeşitli programlar yer alıyor. Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümleri izleyicilerin karşısına çıkarken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster ekranlarda olacak.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 18:54 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 18:54
Bugün TV’de ne var? 27 Eylül Cuma hangi kanalda hangi dizi var?

27 Eylül 2024 Cuma günü televizyon ekranlarında sabah saatlerinden itibaren çeşitli programlar izleyicilerle buluşuyor. Haftanın son iş gününde, gündüz kuşağında yarışma ve magazin programları yer alırken, akşam saatlerinde sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı:

Bugün TV’de ne var? 27 Eylül Cuma hangi kanalda hangi dizi var?

ATV Yayın Akışı:

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Kör Nokta

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Bugün TV’de ne var? 27 Eylül Cuma hangi kanalda hangi dizi var?

Kanal D Yayın Akışı:

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güzel Aşklar Diyarı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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