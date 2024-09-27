27 Eylül 2024 Cuma günü televizyon ekranlarında sabah saatlerinden itibaren çeşitli programlar izleyicilerle buluşuyor. Haftanın son iş gününde, gündüz kuşağında yarışma ve magazin programları yer alırken, akşam saatlerinde sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV'nin güncel yayın akışı: