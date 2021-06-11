Kan kaybeden diziyle ilgili flaş karar! Pimi çekildi artık dönüşü yok Star TV üzerini çat diye çizdi

Kan kaybeden diziyle ilgili flaş karar! Pimi çekildi artık dönüşü yok Star TV üzerini çat diye çizdi. 11 Aralık 2020 tarihinde ekranlara merhaba Akrep dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. İlk olarak cuma günleri yayınlanan ve bir süre sonra ekrandaki macerasına perşembe günleri devam eden Akrep dizisi reyting yarışında kan kaybetmeye devam etti. Zaten bir süredir kulislerde Akrep dizisiyle ilgili final iddiaları sık sık gündeme geliyor ve dizinin ekranlara veda edeceği konuşuluyordu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi ve dizi hakkında final kararı alındı.

11.06.2021 14:57 - Son Güncelleme: 11.06.2021 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





