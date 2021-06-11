Kan kaybeden diziyle ilgili flaş karar! Pimi çekildi artık dönüşü yok Star TV üzerini çat diye çizdi
Kan kaybeden diziyle ilgili flaş karar! Pimi çekildi artık dönüşü yok Star TV üzerini çat diye çizdi. 11 Aralık 2020 tarihinde ekranlara merhaba Akrep dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. İlk olarak cuma günleri yayınlanan ve bir süre sonra ekrandaki macerasına perşembe günleri devam eden Akrep dizisi reyting yarışında kan kaybetmeye devam etti. Zaten bir süredir kulislerde Akrep dizisiyle ilgili final iddiaları sık sık gündeme geliyor ve dizinin ekranlara veda edeceği konuşuluyordu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi reyting sonuçlarına göre beklenileni veremedi ve dizi hakkında final kararı alındı.
Büyük beklentilerle izleyici karşısına çıkan Akrep dizisiyle ilgili karar verildi. Yayın günü Ocak ayının son haftasında değiştirilen dizi o günden bu yana perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyordu. Başrollerinde pek çok ünlü ismi barındıran Akrep dizisinin final yapacağı iddia edilse de konu hakkında bir açıklama yapılmamıştı. İlk yayınlandığı günlerde güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken başta iyi bir ivme yakalasa da her geçen hafta ivmesini yitiren Akrep dizisi için yolun sonu göründü. Dizi yakın zamanda ekranlara veda edecek.