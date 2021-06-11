Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya! 4. bölümde Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında...
Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya! 4. bölümde Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında... Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümde babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümü ile yine nefes kesen anlara ev sahipliği yapacak. İşte Bozkır Arslanı yeni bölümde yaşanacaklar...
11.06.2021 15:34
- Son Güncelleme: 11.06.2021 15:56
Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya! 4. bölümde iki ateş arasında kalan Bozkır Arslanı Celaleddin yine izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyecek.
Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', cuma akşamı 20.00'de dördüncü bölümüyle Atv ekranında olacak.
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümünde, babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor.
4.BÖLÜM
CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA
Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir.
Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.