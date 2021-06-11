Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya! 4. bölümde Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında...

Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya! 4. bölümde Bozkır Arslanı Celaleddin iki ateş arasında... Muhteşem prodüksiyonu, heyecan yüklü öyküsü ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümde babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölümü ile yine nefes kesen anlara ev sahipliği yapacak. İşte Bozkır Arslanı yeni bölümde yaşanacaklar...

11.06.2021 15:34 - Son Güncelleme: 11.06.2021 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





