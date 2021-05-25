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Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra...

Reyting sıralamasında bir süredir kan kaybetmeye devam eden Hekimoğlu dizisi için artık yolun sonu gözüktü. Dizi yarından itibaren ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Kanal D yaptığı son duyuruda dizinin yarın akşam ekranlara veda edeceğini açıkladı.

25.05.2021 06:47 - Son Güncelleme: 25.05.2021 06:47
Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra...

Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra... 17 Aralık 2019 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin final yapacağı tarih belli oldu. Hekimoğlu dizisi her hafta sıkı takipçileri tarafından heyecanla izleniyor. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyordu ve artık yolun sonu çok yakın. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. Hekimoğlu dizisi uzun süredir reyting sıralamasında bekleneni veremiyordu. Kanal D tarafından yapılan son açıklamaya göre, Hekimoğlu dizisinin 25 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de final bölümüyle ekranlarda olacağı duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra...

FİNAL YAPIYOR

Son duyuruya göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi yarın akşam yayınlanacak 51. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra...

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisinin çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra...

FİNALDE YAŞANACAK OLAYLAR

Adli Tıp Teknikeri olan İrem, her zamanki gibi işinin başındayken bir anda ilgilendiği kadavraların ayaklanıp ona saldırdıkları şeklinde bir halüsinasyon görür.

Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra...

Korkuyla ne yapacağını bilemeyen genç kadın nöbet geçirmeye başlar.