Kan kaybeden dizide veda vakti! Kalemi kırıldı bu akşam veda ediyor! Kanal D dizisi 13 saat sonra... 17 Aralık 2019 tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin final yapacağı tarih belli oldu. Hekimoğlu dizisi her hafta sıkı takipçileri tarafından heyecanla izleniyor. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyordu ve artık yolun sonu çok yakın. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. Hekimoğlu dizisi uzun süredir reyting sıralamasında bekleneni veremiyordu. Kanal D tarafından yapılan son açıklamaya göre, Hekimoğlu dizisinin 25 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de final bölümüyle ekranlarda olacağı duyuruldu.