Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragmanıyla heyecanı arttırdı! "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade"
Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yayınlanan 1. Bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, gibi oyuncuların paylaştığı Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanlarıyla ise nefes kesti. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken dizinin birinci bölümün ardından yayınlanan 2. bölüm 2. fragmanına "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade" sözleri damga vurdu. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölüm 2. fragmanı…
Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geldi.
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragmanı | TIKLA İZLE
Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde neler yaşandı?
CESARETİ İLE GÖZ DOLDURDU!
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin'in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. Şehzade Celaleddin, uzun süredir peşinde olduğu aslanı avlayabilmek için zekice bir tuzak kurmuştu. Aslanın karşısına silahsız çıkan ve elinde tuttuğu kanlı et parçası sayesinde peşine takılmasını sağlayan Celaleddin, aslanla ölümcül bir oyun oynadı.
Labirent gibi dizilmiş kayalıkların arasında vahşi aslanla adeta köşe kapmaca oynayan Celaleddin, nefes kesen kovalamacanın ardından aslanı kurduğu tuzağa çekmeyi başardı. Hazırladığı kafesin kapısındaki ipi keserek aslanı hapseden Celaleddin, hayatını ortaya koyduğu avdan alnının akıyla çıkmış oldu ve "Ne zamandır peşindeydik. Bugüne kısmetmiş" dedi.