Cengiz Han'ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı: 'Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı'
Cengiz Han'ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Harzemşah Sarayı'nda iktidar savaşı başlıyor! Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de ikinci bölümüyle Atv ekranında olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte efsane dizide bu hafta yaşanacaklar...
25.05.2021 13:08
- Son Güncelleme: 25.05.2021 13:08
HARZEMŞAH SARAYI'NDA İKTİDAR SAVAŞI BAŞLIYOR!
Cengiz Han'ın ajanı Kutlu Bike harekete geçiyor! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 1. ve 2. fragmanı büyül ilgi gördü. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölümde neler yaşancağı merak ediliyor.
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.
Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini'in zindana atılmasını emreder.
Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur.
Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.