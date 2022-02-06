Dede Korkut'tan hain FETÖ'ye... Türkiye, dünyanın 'Yalnız Kurt'u, ihanete pabuç bırakmaz!
Dede Korkut'tan hain FETÖ'ye... Türkiye dünyanın 'Yalnız Kurt'u, ihanete pabuç bırakmaz! Yüzyıllardır Türkiye'ye yapılan alçak saldırıları ele alan ve FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisinde karakterler arasında geçen diyaloglar gündeme bomba gibi düşmeye devam edecek. Dizi, yüzyıllar öncesine gidip bir Dede Korkut hikayesiyle başladı. Dede Korkut'un kayıp olan ve yakın zamanda bulunan 13. boyunda geçen Salur Kazan hikayesiyle... Osman Sınav "Bu hikaye aslında FETÖ'yü anlatıyor" diyor. FETÖ yedi başlı ejderha gibi ülkenin ve devlet yönetiminin pek çok alanını sarmıştı. İşte ülkemizin mücadelesi bu mücadeledir. Türkiye'deki ihanetin boyutunun yedi başlı ejderhaya benzetildiği Yalnız Kurt dizisinde hain örgütün devlete nasıl sızdığını anlatılıyor.
DEDE KORKUT'TAN HAİN FETÖ'YE...
Türkiye, dünyanın 'Yalnız Kurt'u, ihanete pabuç bırakmaz! Yapımcı-yönetmen Osman Sınav, atv'de yayınlanan yeni dizisi Yalnız Kurt'la hain örgütün devlete nasıl sızdığını anlatıyor... Diziden yola çıkıp Osman Sınav, dizinin danışmanı Nedim Şener, senaryo ekibi ve Günaydın televizyon yazarı Yüksel Aytuğ, Yalnız Kurt 'un bize ne anlattığını ve hain örgütün kodlarını anlattı.
Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun var. Yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme aldı.
Neredeyse 2500 yıllık bir geçmişe sahip Türk devlet geleneği pek çok ihanetler gördü... Ama cumhuriyet tarihinin en büyük ihaneti, en planlı ve organize devlet ve millet düşmanlığı kuşkusuz FETÖ'ydü... Türk devletini yıkmak isteyen yabancı güçler bu kez onları piyon seçmişti. İhanetler ve saldırılar tarihinin son piyonuydu bu karanlık örgüt. 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışmaları sonları oldu. Türk devleti, güvenlik güçleri ve milletiyle el ele vererek hem bu hain darbe girişimini bastırdı, hem de karanlık örgütü tarihe gömecek adımları atmış oldu.
Dizi, yüzyıllar öncesine gidip bir Dede Korkut hikayesiyle başladı. Bir animasyondu bu. Dede Korkut'un kayıp olan ve yakın zamanda bulunan 13. boyunda geçen Salur Kazan hikayesiyle. Osman Sınav "Bu hikaye aslında FETÖ'yü anlatıyor" diyor ve ekliyor: "FETÖ yedi başlı ejderha gibi ülkenin ve devlet yönetiminin pek çok alanını sarmıştı. İşte ülkemizin mücadelesi bu mücadeledir. Dizide bu mücadeleyi anlatıyoruz. Bu Dede Korkut hikayesinde Salur Kazan hikayesi anlatılır. Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderha'yı nasıl öldürdüğü metaforu üzerinden bir hikaye anlatılır. Biz bu meseleyi anlatırken Türkiye'deki ihanetin boyutunu yedi başlı ejderhaya benzettik. Askeriyede, mülkiyede, tedrisatta, ilahiyatta, ticarette vs. Bu yedi başlı ejderhanın bütün başları ezilmeden bu mesele bitmeyecek diyoruz. Bu yedi başın da koparılması gerekir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz."
"SON PİYON FETÖ OLDU"
Dizinin senaryosunda Murat Koca ve Ali Arper Erze imzası var. FETÖ'nün, Türk devletine yapılan hain saldırıların son piyonu olduğunu söyleyen ekip sözlerini şöyle sürdürüyor: "Türkiye Cumhuriyeti, Yalnız Kurt'tur. Eğer bu ülke, ihanetler yaşamasaydı, karanlık oyunlarla, hain tuzaklarla önü kesilmeseydi, şimdi olduğundan bambaşka bir küresel güç olabilirdi Türk devlet geleneği 2 bin 500 yıllık bir tarihin mirasıdır. Bu devletlerin bünyesine, virüsler mikroplar bulaşmıştır. Her zaman dostu olduğu kadar, hain düşmanları olmuştur. Bu düşmanlar da, aile bağlarından sadakate, vatan aşkından dine diyanete her türlü kutsal değeri kullandılar. Bu ülkenin tertemiz, güzel milyonlarca insanının, pirüpak gönüllerine sızmayı başaran virüs, dünyanın egemen güçlerinin bütün klasik yöntemlerini kullanarak her yere sızar. Ama bu ülke insanının anlayışı, öngörüsü, sezgisi, ahir ömürde, hiçbir sahtekarlığa papuç bırakmaz. Bırakmadı da!"