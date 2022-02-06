Dede Korkut’tan hain FETÖ’ye... Türkiye, dünyanın ’Yalnız Kurt’u, ihanete pabuç bırakmaz!

Dizi, yüzyıllar öncesine gidip bir Dede Korkut hikayesiyle başladı. Bir animasyondu bu. Dede Korkut'un kayıp olan ve yakın zamanda bulunan 13. boyunda geçen Salur Kazan hikayesiyle. Osman Sınav "Bu hikaye aslında FETÖ'yü anlatıyor" diyor ve ekliyor: "FETÖ yedi başlı ejderha gibi ülkenin ve devlet yönetiminin pek çok alanını sarmıştı. İşte ülkemizin mücadelesi bu mücadeledir. Dizide bu mücadeleyi anlatıyoruz. Bu Dede Korkut hikayesinde Salur Kazan hikayesi anlatılır. Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderha'yı nasıl öldürdüğü metaforu üzerinden bir hikaye anlatılır. Biz bu meseleyi anlatırken Türkiye'deki ihanetin boyutunu yedi başlı ejderhaya benzettik. Askeriyede, mülkiyede, tedrisatta, ilahiyatta, ticarette vs. Bu yedi başlı ejderhanın bütün başları ezilmeden bu mesele bitmeyecek diyoruz. Bu yedi başın da koparılması gerekir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz."