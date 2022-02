Dede Korkut’tan hain FETÖ’ye... Türkiye, dünyanın ’Yalnız Kurt’u, ihanete pabuç bırakmaz!

"SON PİYON FETÖ OLDU"

Dizinin senaryosunda Murat Koca ve Ali Arper Erze imzası var. FETÖ'nün, Türk devletine yapılan hain saldırıların son piyonu olduğunu söyleyen ekip sözlerini şöyle sürdürüyor: "Türkiye Cumhuriyeti, Yalnız Kurt'tur. Eğer bu ülke, ihanetler yaşamasaydı, karanlık oyunlarla, hain tuzaklarla önü kesilmeseydi, şimdi olduğundan bambaşka bir küresel güç olabilirdi Türk devlet geleneği 2 bin 500 yıllık bir tarihin mirasıdır. Bu devletlerin bünyesine, virüsler mikroplar bulaşmıştır. Her zaman dostu olduğu kadar, hain düşmanları olmuştur. Bu düşmanlar da, aile bağlarından sadakate, vatan aşkından dine diyanete her türlü kutsal değeri kullandılar. Bu ülkenin tertemiz, güzel milyonlarca insanının, pirüpak gönüllerine sızmayı başaran virüs, dünyanın egemen güçlerinin bütün klasik yöntemlerini kullanarak her yere sızar. Ama bu ülke insanının anlayışı, öngörüsü, sezgisi, ahir ömürde, hiçbir sahtekarlığa papuç bırakmaz. Bırakmadı da!"