Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Mustafa Yoldaşer, dün yayınlanan bölümde eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Mustafa Bey, bugünkü canlı yayında eşi Gülşen Yoldaşer ile yüzleşti. Karı-kocanın yüzleşmesinde ortaya çıkan tehdit mesajları ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Gülşen Yoldaşer'in "Kocam banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında beni tehdit etti" sözleri üzerine o tehditler canlı yayında yayınlandı. İşte detaylar...
12.10.2021 19:42
- Son Güncelleme: 12.10.2021 19:46
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mustafa - Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu.
Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diyerek isyan etmişti.
Eşiyle bir araya gelmek için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Mustafa Yoldaşer, bugünkü canlı yayında Gülşen Yoldaşer ile yüzleşti.