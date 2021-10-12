Vav TV İzle
Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Mustafa Yoldaşer, dün yayınlanan bölümde eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Mustafa Bey, bugünkü canlı yayında eşi Gülşen Yoldaşer ile yüzleşti. Karı-kocanın yüzleşmesinde ortaya çıkan tehdit mesajları ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Gülşen Yoldaşer'in "Kocam banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında beni tehdit etti" sözleri üzerine o tehditler canlı yayında yayınlandı. İşte detaylar...

12.10.2021 19:42 - Son Güncelleme: 12.10.2021 19:46
Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Mustafa - Gülşen Yoldaşer çifti damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diyerek isyan etmişti.

Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Eşiyle bir araya gelmek için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Mustafa Yoldaşer, bugünkü canlı yayında Gülşen Yoldaşer ile yüzleşti.

Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Gülşen Hanım, eşine bakmak istemediğini belirterek hiçbir şekilde Mustafa Bey ile muhatap olmak istemediğini dile getirdi.

Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Sihir iddialarını yalanlayan Gülşen, eşinin saçını ve boynunu kestiğini belirterek çocukları için bu duruma katlandığını söyledi. Gülşen Hanım, çocukları kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca Mustafa Bey'i terk ettiğini söyledi.

SON DAKİKA