Esra Erol’da büyük yüzleşme! Yoldaşer çifti karşı kaşıya geldi: “Banka üzerinden 1 lira yollayıp açıklama kısmında tehdit etti!”

Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in 50 gündür kayıp olduğunu ve 3 çocukla bir başına kaldığını anlatmıştı. Eşine büyü yapıldığını iddia eden Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diyerek isyan etmişti.