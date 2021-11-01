Kalp Yarası'na bomba isim! Kalp Yarası'nın Şahin dedesi kim oldu? Ortalık bir anda karışacak, yer yerinden oynayacak…

Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizi kadrosu genişliyor. Başrollerinde Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası daha da güçlenerek geliyor ve dizinin seyrinin nasıl değişeceği merak ediliyor. Kalp Yarası'nın Şahin dedesi belli oldu ve oyuncunun gelişiyle ortalık karışacak ve yer yerinden oynayacak. Daha önce farklı projelerde de rol alan başarılı oyuncunun nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası'nın Şahin dedesi olan yeni oyuncu hakkında merak edilenler!