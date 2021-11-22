Destan dizisi için geri sayım başladı 1. bölümden ilk kareler heyecanı katladı! Her detay ilmek ilmek işlendi dekorların inşası 6 ay sürdü

Yapımcı Mehmet Bozdağ: "Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız. Bir öksüz bir yetim olan iki mazlumun tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğinin hikayesi olacak. Aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız."