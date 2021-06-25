Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Kutlu Bike, Celaleddin’e her şeyi itiraf etti! “Ben Cengiz Han’ın casusuyum”

Bozkır Arslanı Celaleddin'e damga vuran sahne: Kutlu Bike, Celaleddin'e her şeyi itiraf etti! Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, altıncı bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölüm kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken Kutlu Bike'nin düğün gecesinde Celaleddin'e gerçekleri anlattığı sahne diziye damga vurdu. İşte Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğunu itiraf ettiği o sahne…

25.06.2021 22:13 - Son Güncelleme: 25.06.2021 22:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





