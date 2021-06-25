Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Kutlu Bike, Celaleddin’e her şeyi itiraf etti! “Ben Cengiz Han’ın casusuyum”
Bozkır Arslanı Celaleddin'e damga vuran sahne: Kutlu Bike, Celaleddin'e her şeyi itiraf etti! Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, altıncı bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen bölüm kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken Kutlu Bike'nin düğün gecesinde Celaleddin'e gerçekleri anlattığı sahne diziye damga vurdu. İşte Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğunu itiraf ettiği o sahne…
25.06.2021 22:13
- Son Güncelleme: 25.06.2021 22:13
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen altıncı bölümünde, Kutlu Bike düğün gecesinde Celaleddin'e gerçekleri anlattı ve Cengiz Han'ın ajanı olduğunu itiraf etti.
Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününde komplocular yakalanıp Haşhaşilerin hain saldırısı bertaraf edildi.
Düğünün ardından Celaleddin ve Kutlu Bike odasına çekildiğinde, Celaleddin "Seni zincirlerinden kurtarmaya geldim" dedi.
Kutlu Bike daha fazla dayanamadı ve "Ben Cengiz Han'ın casusuyum" diyerek gerçeği itiraf etti.
Celaleddin bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşarken, Kutlu Bike, kardeşinin Cengiz Han'ın esiri olduğunu ve Moğollarla birlikte çalışan Haşhaşilerin kendisini öldürmesini istediklerini açıkladı.