Kalp Yarası dizi kadrosuna yeni oyuncu! Gizemli karakteriyle olayların seyrini değiştirecek! İşte heyecanlandıran o isim!

ATV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Süreç Film imzalı dizi Kalp Yarası kadrosunu daha da güçlendiriyor. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı diziye bir isim daha ekleniyor ve şu an için hangi karaktere hayat vereceği belli olmadı. Gizemli karakteriyle olayların gidişatını ne yönde değiştireceği oldukça merak ediliyor ve araştırmalar da hız kazanıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin sonraki bölümlerinde izlenecek olan yeni oyuncunun ismi…