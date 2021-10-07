Kalp Yarası dizi kadrosuna yeni oyuncu! Gizemli karakteriyle olayların seyrini değiştirecek! İşte heyecanlandıran o isim!
Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan ve yeni başlamasına rağmen kısa sürede ilgi odağı olan Kalp Yarası dizi kadrosuna yeni oyuncu katıldı. Daha da güçlenerek izleyici karşısına çıkacak olan diziye yeni eklenen ismin kim olduğu merak konusu ve büyük heyecan yarattı. Kalp Yarası dizisinin önümüzdeki bölümlerinde rol almaya başlayacak olan, Ramo dizisinde de başarılı oyunculuğu ile oldukça beğenilen isim gizemli karakteriyle olayların seyrini nasıl değiştirecek? İşte tüm ayrıntılar!
07.10.2021 22:01
- Son Güncelleme: 07.10.2021 22:01
ATV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Süreç Film imzalı dizi Kalp Yarası kadrosunu daha da güçlendiriyor. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı diziye bir isim daha ekleniyor ve şu an için hangi karaktere hayat vereceği belli olmadı. Gizemli karakteriyle olayların gidişatını ne yönde değiştireceği oldukça merak ediliyor ve araştırmalar da hız kazanıyor. İşte Kalp Yarası dizisinin sonraki bölümlerinde izlenecek olan yeni oyuncunun ismi…
Bu sezon adı Sadakatsiz dizisi için anılan Bora Cengiz, senaryo değişip hayat vereceği rol iptal edilince gelen diğer teklifleri değerlendirmeye başladı.
Başarılı oyuncu Kalp Yarası için gelen teklifi kabul etti.