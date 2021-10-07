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Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi"

Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman, heyecanı kat kat arttırdı. Ferit'in Ayşe'ye 1Kıyma bana, kıyma bize" diyerek yalvardığı fragman, sosyal medyaya damga vurdu. Ayşe'nin "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi" sözleri ise dikkat çekti. İşte Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı...

07.10.2021 20:32 - Son Güncelleme: 07.10.2021 20:37
Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ferit ile Ayşe'nin arasında geçen diyalog dikkat çekerken yeni bölüm öncesi heyecan kat kat arttı.

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Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi

Yayınlanan fragmanla birlikte son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 14. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi

KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

Ferit yalvardı Ayşe resti çekti! Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

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