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İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: 'Her zaman bir ışık vardır'

İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! İkimizin Sırrı merakla beklenen üçüncü bölümüyle Atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı bir kez daha en çok izlenen dizi oldu. Son bölümün ardından yayınlanan İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı ise heyecanın dozunu arttırdı.

23.08.2021 11:47 - Son Güncelleme: 23.08.2021 11:47
İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: ’Her zaman bir ışık vardır’

ATV'nin reyting rekortmeni dizilerine bir yenisi daha eklendi! Önceki akşam 3. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkan İkimizin Sırrı yine rakiplerine fark attı.

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İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: ’Her zaman bir ışık vardır’

Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı Tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu!

İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: ’Her zaman bir ışık vardır’

Tüm Kişiler'de %2,83 reyting ve %10,60 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %2,19 reyting ve %12,21 izlenme pay 20+ABC1'de %2,52 reyting ve %8,88 izlenme payı alarak Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.


İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: ’Her zaman bir ışık vardır’

OYUNCU KADROSU

İkimizin Sırrı'nın kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: ’Her zaman bir ışık vardır’

İKİMİZİN SIRRI KONUSU NEDİR?

Bir anne-kız hikayesi

Yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat, biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

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