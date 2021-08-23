İkimizin Sırrı 3. son bölümü ile yine zirvede! 4. yeni bölüm fragmanında heyecan dorukta: ’Her zaman bir ışık vardır’

Tüm Kişiler'de %2,83 reyting ve %10,60 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %2,19 reyting ve %12,21 izlenme pay 20+ABC1'de % 2,52 reyting ve %8,88 izlenme payı alarak Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.



