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Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü, yine izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana Azade'nin "Ne zaman kurtulacağız senden" sorusu damga vurdu. İşte Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı...

10.08.2021 01:03 - Son Güncelleme: 10.08.2021 01:09
Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Kalp Yarası, 6. bölümü milyonları ekran başına kilitlerken #TutElimden etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

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Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı | TIKLA İZLE

Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

KALP YARASI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur.

Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur.

Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...

Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

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