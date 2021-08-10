Gözyaşları sel oldu! Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ne zaman kurtulacağız senden...
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü, yine izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana Azade'nin "Ne zaman kurtulacağız senden" sorusu damga vurdu. İşte Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı...
10.08.2021 01:03
- Son Güncelleme: 10.08.2021 01:09
Kalp Yarası, 6. bölümü milyonları ekran başına kilitlerken #TutElimden etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.
Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...