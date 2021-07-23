Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Fragmana Hande'nin "Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?" sözleri damga vururken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşanacak? İşte Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...
23.07.2021 18:09
- Son Güncelleme: 23.07.2021 18:13
atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası, 26 Temmuz Pazartesi akşamı dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.