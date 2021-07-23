Vav TV İzle

Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Fragmana Hande'nin "Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?" sözleri damga vururken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Kalp Yarası 6. bölümde neler yaşanacak? İşte Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...

23.07.2021 18:09 - Son Güncelleme: 23.07.2021 18:13
Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi Kalp Yarası, 26 Temmuz Pazartesi akşamı dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

Peki Kalp Yarası 4. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

KALP YARASI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder.

Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Kalp Yarası 4. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.