7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş. EDHO bu sezon 199. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. 6 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Dizide Bahar Sincanlı karakterine hayat veren Pelin Akil veda haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı için heyecan sürüyor.