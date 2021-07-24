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7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş

Haziran ayında sezon finali bölümüyle çok konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da peş peşe ayrılıklar yaşandı. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler dizide sevilen isimlerden oldu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Pelin Akil vedasını sosyal medya hesabından duyururken TRT 1'de ekranlara gelecek olan Barbaroslar dizisinde oynayacak. Son olarak İlyas Çakırbeyli karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın da projeden ayrılacağı iddia edildi. Hal böyle olunca akla 199. bölüme kadar yer alan isimler geliyor.

24.07.2021 17:37 - Son Güncelleme: 24.07.2021 17:40
7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş

7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş. EDHO bu sezon 199. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. 6 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Dizide Bahar Sincanlı karakterine hayat veren Pelin Akil veda haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı için heyecan sürüyor.

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7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş

BOMBA AYRILIK İDDİASI

1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor.

7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş

Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş

Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş

PELİN AKİL VEDA ETTİ

Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.