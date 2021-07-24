7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş
Haziran ayında sezon finali bölümüyle çok konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da peş peşe ayrılıklar yaşandı. Doğan, Tipi, Ceylan ve Haşmet'in vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hamdi Baba, Yaman, Seko gibi karakterler dizide sevilen isimlerden oldu. Özellikle Hamdi Baba ve Seko karakterlerinin diyalogları izleyicileri güldürürken Yaman ve İshak karakterli duruşuyla izleyicilerin gözbebeği olmayı başardı. Pelin Akil vedasını sosyal medya hesabından duyururken TRT 1'de ekranlara gelecek olan Barbaroslar dizisinde oynayacak. Son olarak İlyas Çakırbeyli karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın da projeden ayrılacağı iddia edildi. Hal böyle olunca akla 199. bölüme kadar yer alan isimler geliyor.
7. sezonuyla bambaşka gelecek olan EDHO'da moralleri bozan ayrılık! Yıldızlar geçidi ile anılacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş. EDHO bu sezon 199. bölümüyle sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. 6 sezondur reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Dizide Bahar Sincanlı karakterine hayat veren Pelin Akil veda haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı için heyecan sürüyor.
Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.