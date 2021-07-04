Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…
Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizini yeni bölüm fragmanına Ferit'i geri kazanmak isteyen Hande'nin başına silah dayaması damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı…
Kadrosun Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı.