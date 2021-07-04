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Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizini yeni bölüm fragmanına Ferit'i geri kazanmak isteyen Hande'nin başına silah dayaması damga vurdu. İşte Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı…

04.07.2021 01:46 - Son Güncelleme: 04.07.2021 01:50
Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi 'Kalp Yarası' 5 Temmuz Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekrana geliyor.

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Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

Kadrosun Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı.

Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

Meraklı bekleyiş sürerken, yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar, heyecanı kat kat arttırdı. Peki Kalp Yarası 2. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları…

Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

FERİT VE AYŞE EVLENİYOR, ANTAKYA'DA YER YERİNDEN OYNUYOR!
Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur.

Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez.

Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur.

Kalp Yarası 2. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit’i geri kazanmak isteyen Hande her yolu deniyor…

Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.