Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…
Kısa sürede büyük ilgi toplayan atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4 Haziran tarihli son bölümüne Türkan Hatun ile Celaleddin'in yüzleştiği sahne damga vururken Vezir Şemseddin'in saraya sızan casusu bulmaya çalışması dikkat çekti. Bozkır Arslanı Celaleddin'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. bölüm 2. fragmanı…
Zengin oyuncu kadrosu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanları ise nefes kesti. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte ipuçları…