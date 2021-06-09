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Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

Kısa sürede büyük ilgi toplayan atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4 Haziran tarihli son bölümüne Türkan Hatun ile Celaleddin'in yüzleştiği sahne damga vururken Vezir Şemseddin'in saraya sızan casusu bulmaya çalışması dikkat çekti. Bozkır Arslanı Celaleddin'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. bölüm 2. fragmanı…

09.06.2021 18:09 - Son Güncelleme: 09.06.2021 18:12
Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

Zengin oyuncu kadrosu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören Bozkır Arslanı Celaleddin, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanları ise nefes kesti. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte ipuçları…

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Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', cuma akşamı 20.00'de dördüncü bölümüyle atv ekranında olacak.

Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümünde, babası Sultan Aleaddin ve büyükvalidesi Türkan Hatun arasındaki savaşı bitirmeye çalışan Celaleddin, kurduğu planı uygulamaya koyuyor.

Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA
Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir.

Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.