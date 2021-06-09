Celaleddin iki ateş arasında! Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm 2. fragmanı heyecanı arttırdı: Oyunu şimdilik başarılı…

Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.