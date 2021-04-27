Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!
Yeni başlayan ve oyuncu kadrosu, konusu ile dikkat çeken Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu katıldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu geri dönüşüyle sevenlerini mutlu edecek. Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan isim Kağıt Ev dizisinde hangi karaktere hayat verecek, olayların seyrini nasıl değiştirecek? İşte Kağıt Ev dizisinin güçlü kadrosuna eklenen o isim…
Yeni başlayan ve oyuncu kadrosu, konusu ile dikkat çeken Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu katıldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu geri dönüşüyle sevenlerini mutlu edecek. Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan isim Kağıt Ev dizisinde hangi karaktere hayat verecek, olayların seyrini nasıl değiştirecek? İşte Kağıt Ev dizisinin güçlü kadrosuna eklenen o isim…
Star TV'de Star akşamları ekrana gelen ve yeni başlamasına rağmen çok sevilen Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Bir başarılı ismi daha kadrosuna ekleyen Kağıt Ev dizisinde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Yıllar önce Yaprak Dökümü dizisindeki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim en son ATV'nin Canevim dizisinde rol almıştı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra Kağıt Ev ile yine ekranlara gelecek.