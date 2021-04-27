RAMAZAN İMSAKİYE
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Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!

Yeni başlayan ve oyuncu kadrosu, konusu ile dikkat çeken Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu katıldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu geri dönüşüyle sevenlerini mutlu edecek. Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan isim Kağıt Ev dizisinde hangi karaktere hayat verecek, olayların seyrini nasıl değiştirecek? İşte Kağıt Ev dizisinin güçlü kadrosuna eklenen o isim…

27.04.2021 19:04 - Son Güncelleme: 27.04.2021 19:04
Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!

Yeni başlayan ve oyuncu kadrosu, konusu ile dikkat çeken Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu katıldı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu geri dönüşüyle sevenlerini mutlu edecek. Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan isim Kağıt Ev dizisinde hangi karaktere hayat verecek, olayların seyrini nasıl değiştirecek? İşte Kağıt Ev dizisinin güçlü kadrosuna eklenen o isim…

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Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!

Star TV'de Star akşamları ekrana gelen ve yeni başlamasına rağmen çok sevilen Kağıt Ev dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Bir başarılı ismi daha kadrosuna ekleyen Kağıt Ev dizisinde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Yıllar önce Yaprak Dökümü dizisindeki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim en son ATV'nin Canevim dizisinde rol almıştı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra Kağıt Ev ile yine ekranlara gelecek.

Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!

BEDİA ENER KAĞIT EV DİZİSİNE KATILDI!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bedia Ener Kağıt Ev dizisiyle anlaştı.

Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!

Usta oyuncu Psikolog Pınar karakteriyle 3. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Kağıt Ev dizisine bomba oyuncu! Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Yeni rolüyle dikkatleri üzerine çekecek!

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954 tarihinde Uşak'da doğmuştur. 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başladı. 1970 yılında şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.