EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde EDHO Tipi ölecek mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. ATV'de Salı akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde her bölüm heyecan dolu olaylar yaşanıyor. EDHO'nun yeni bölümünde Rıdvan'ın Tipi'yi hedef alması ve vurulma anı büyük heyecan yarattı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler…
Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde EDHO Tipi ölecek mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. ATV'de Salı akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde her bölüm heyecan dolu olaylar yaşanıyor. EDHO'nun yeni bölümünde Rıdvan'ın Tipi'yi hedef alması ve vurulma anı büyük heyecan yarattı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler…
ATV'de Salı akşamları 6 sezondur yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan diziden bir karakterin daha ayrılacağı haberi meraklandırdı. İzleyiciler arama motorları üzerinden sıklıkla EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. İşte yanıtı…
EDHO TİPİ ÖLDÜ MÜ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonunda da salı akşamlarına damgasını vuruyor. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizide bu akşam flaş bir gelişme yaşanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanlarında vurulduğu gösterilen Tipi rolüne hayat veren Savaş Özdemir projeye veda ediyor.