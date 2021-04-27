RAMAZAN İMSAKİYE
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EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde EDHO Tipi ölecek mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. ATV'de Salı akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde her bölüm heyecan dolu olaylar yaşanıyor. EDHO'nun yeni bölümünde Rıdvan'ın Tipi'yi hedef alması ve vurulma anı büyük heyecan yarattı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler…

27.04.2021 22:10 - Son Güncelleme: 27.04.2021 22:10
EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde EDHO Tipi ölecek mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. ATV'de Salı akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde her bölüm heyecan dolu olaylar yaşanıyor. EDHO'nun yeni bölümünde Rıdvan'ın Tipi'yi hedef alması ve vurulma anı büyük heyecan yarattı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

ATV'de Salı akşamları 6 sezondur yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan diziden bir karakterin daha ayrılacağı haberi meraklandırdı. İzleyiciler arama motorları üzerinden sıklıkla EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. İşte yanıtı…

EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

EDHO TİPİ ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonunda da salı akşamlarına damgasını vuruyor. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı dizide bu akşam flaş bir gelişme yaşanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanlarında vurulduğu gösterilen Tipi rolüne hayat veren Savaş Özdemir projeye veda ediyor.

EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı.