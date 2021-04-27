EDHO Tipi ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi’si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?

Gündemde özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde EDHO Tipi ölecek mi? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. ATV'de Salı akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde her bölüm heyecan dolu olaylar yaşanıyor. EDHO'nun yeni bölümünde Rıdvan'ın Tipi'yi hedef alması ve vurulma anı büyük heyecan yarattı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler…