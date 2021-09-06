Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla bomba gibi geliyor. İstanbul'da çekimleri hızla devam eden ve ilk tanıtımıyla heyecanı arttıran dizinin 19. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Kadir ve Melisa'nın romantik anları damga vurdu. İşte Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragmanı...
atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in ikinci sezonundan yayınlanan ilk tanıtım büyük heyecan yarattı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı kat kat arttıran dizi için geri sayım başladı.
KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).
Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.