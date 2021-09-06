Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar.