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Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kardeşlerim, ikinci sezonuyla bomba gibi geliyor. İstanbul'da çekimleri hızla devam eden ve ilk tanıtımıyla heyecanı arttıran dizinin 19. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına Kadir ve Melisa'nın romantik anları damga vurdu. İşte Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragmanı...

06.09.2021 23:00 - Son Güncelleme: 06.09.2021 23:02
Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in ikinci sezonundan yayınlanan ilk tanıtım büyük heyecan yarattı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı kat kat arttıran dizi için geri sayım başladı.

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Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

Peki, 11 Eylül Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin sezon finalinde ne yaşanmıştı? İşte detaylar...

Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır.

Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar.

Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

Kadir ve Melisa’nın romantik anları! Kardeşlerim 19. bölüm 2. fragman yayınlandı: Ben sevmeyi senden öğrendim

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.

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