Joker devam filmi ne zaman vizyona girecek? Harley Quin kim olacak? İşte Joker Folie à Deux filmi konusu ve oyuncuları...

Joker 2 Harley Quinn Kim Olacak?

Joker 2 filmi Harley Quinn karakteri için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Lady Gaga'nın yeni Harley olacağı iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. The Hollywood Reporter'ın haberine göre şarkıcı Lady Gaga, çizgi romanlarda Joker'in sevgilisi olan Harley Quinn'i canlandıracak. Son olarak Ridley Scott'ın House of Gucci filmindeki rolüyle eleştirmenlerden tam not alan şarkıcının bu rol için düşünüldüğü ve henüz karar aşamasında olduğu belirtildi.