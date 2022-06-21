Joker devam filmi ne zaman vizyona girecek? Harley Quin kim olacak? İşte Joker Folie à Deux filmi konusu ve oyuncuları...
Joker'in devam filmi hayranlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Joker devam filmi ne zaman vizyona girecek ve Joker Folie à Deux filmi oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Peki, Joker Folie à Deux filmi konusu nedir? Joker Folie à Deux filmi oyuncuları kimler? Joker Folie à Deux film ne zaman vizyona girecek?
Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux hayranlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Joker'in devam filmi ne zaman ve Joker'in 2. filmi ne zaman soruları yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar açıklanmaya başladı. Joker Folie à Deux filmi ne zaman vizyona girecek sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bigli için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Folie á Deux Filmi Konusu Nedir?
Joker 2 filmi konusu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat ilk film ile paralel olarak ilerlemesi bekleniyor. Joker filminde başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'i konu alır. Toplum tarafından yok sayılıp dışlanmış biridir ve dolayısıyla yapayalnız bırakılmıştır. Sürekli olarak birileriyle bağ kurma isteği içinde olan Arthur, hayatını taktığı iki maskeyle geçirir. Gündüzleri, hayatını idame ettirebilmek için palyaço maskesiyle dolaşırken geceleri ise hayatından silip atması asla mümkün olmayacak bir maske takar. Arthur babasız büyümüştür, annesi ise en yakın arkadaşıdır. Ayrıca annesi Arthur'u Happy adıyla çağırır. Annesinin onu Happy ismiyle çağırması her ne kadar içindeki acıyı gizlemeye yardımcı olsa da toplum tarafından gördüğü zorbalıklar Arthur'un toplumdan uzaklaşmasına ve aykırı bir karaktere bürünmesine neden olacaktır. Zamanla psikolojik anlamda tehlikeli sularda yüzmeye başlayan Arthur, kendini birden Gotham şehrinin suç ve kaosunun ortasında bulacaktır ve böylece Arthur olmaktan çıkıp Joker karakterine bürünür.
Joker 2 Harley Quinn Kim Olacak?
Joker 2 filmi Harley Quinn karakteri için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Lady Gaga'nın yeni Harley olacağı iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. The Hollywood Reporter'ın haberine göre şarkıcı Lady Gaga, çizgi romanlarda Joker'in sevgilisi olan Harley Quinn'i canlandıracak. Son olarak Ridley Scott'ın House of Gucci filmindeki rolüyle eleştirmenlerden tam not alan şarkıcının bu rol için düşünüldüğü ve henüz karar aşamasında olduğu belirtildi.
Joker Filmi Oyuncuları Kimler?
Joker filmi oyuncularının devam filminde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Filmin ana karakteri Joker'i yine Joaquin Phoenix canlandıracak. Harley Quin için ise LAdy Gaga başta olmak üzere birçok isim konuşuluyor. İşte Joker filmi oyuncuları;
- Joaquin Phoenix: Arthur Fleck / Joker
- Robert De Niro: Murray Franklin
- Frances Conroy: Penny Fleck
- Zazie Beetz: Sophie Dumond
- Shea Whigham: Detective Burke
- Brett Cullen: Thomas Wayne