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Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu

Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı… Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, bu akşam yayınlanan sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Akıncı'nın Haritacılar'ı ortadan kaldırdığı sahne damga vurdu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı dizi, yine izleyicilerinden tam not aldı. İşte detaylar…

15.05.2021 00:50 - Son Güncelleme: 15.05.2021 01:31
Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Akıncı, sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Benzersiz hikayesiyle büyük ilgi gören dizinin son bölümüne ise Akıncı'nın Haritacılar'ı ortadan kaldırdığı sahne damga vurdu. Peki Akıncı sezon finalinde (20. bölüm) neler yaşandı?

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Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu

20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar.

Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu

Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır.

Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu

Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.