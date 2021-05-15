Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Acılı bir savaş veren Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı o anlar çok konuşuldu
Akıncı sezon finalinde nefesler tutuldu! Akıncı Haritacılar'ı ortadan kaldırdı… Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, bu akşam yayınlanan sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Akıncı'nın Haritacılar'ı ortadan kaldırdığı sahne damga vurdu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin paylaştığı dizi, yine izleyicilerinden tam not aldı. İşte detaylar…
Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Akıncı, sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Benzersiz hikayesiyle büyük ilgi gören dizinin son bölümüne ise Akıncı'nın Haritacılar'ı ortadan kaldırdığı sahne damga vurdu. Peki Akıncı sezon finalinde (20. bölüm) neler yaşandı?