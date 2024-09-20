Kör Nokta yarın akşam atv’de: “Yaralandığın yer senin kör noktandır!”

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv'nin yeni gözdesi Kör Nokta yarın akşam izleyici ile buluşuyor. Tanıtım filmleriyle büyük ilgi toplayan dizi için heyecanlı bekleyiş sürerken ilk bölüme ait detaylar ve görsellerde ortaya çıktı. Peki 21 Eylül Cumartesi izleyici ile buluşacak olan dizide neler yaşanacak? İşte detaylar...
atv'nin merakla beklenen Kör Nokta için geri sayım başladı. Peki 21 Eylül Cumartesi izleyici ile buluşacak olan dizide neler yaşanacak?
Kör Nokta 1. Bölüm
Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir.
İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır.