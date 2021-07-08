İpi çekildi izleyicisi yas moduna geçecek! Yaprak dökümü can yakacak! Pazar günü Star TV'de meğer...

Menajerimi Ara dizisi bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Menajerimi Ara dizisiyle ilgili final yapıyor iddialar gerçek çıktı. Son aylarda dizinin final yapıp yapmayacağı seyircileri tarafından merak ediliyordu. Bir süre önce kulislerde konuşulan iddialara göre Menajerimi Ara dizisinin yeni sezon onayı alamadığı iddia edilmişti ve bu söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar 44 bölümü geride bırakan Menajerimi Ara dizisinin final yapacak olması izleyicilerini kahretti. Menajerimi Ara 45. final bölümüyle 11 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de son kez izleyici karşısında çıkacak.

08.07.2021 01:51 - Son Güncelleme: 08.07.2021 01:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





