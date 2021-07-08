Bomba gibi bir bölüm geliyor! Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı: 'Ayşe'nin zor kararı!'
Kalp Yarası 3. bölümüyle bomba gibi geliyor. Atv'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi 'Kalp Yarası', ekran yolculuğunu zirvede sürdürüyor! Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı heyecanın dozunu arttırdı.
08.07.2021 10:28
- Son Güncelleme: 08.07.2021 10:28
Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası 3. bölümüyle 12 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor.
Kalp Yarası dizisinde; Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsü anlatılıyor.
3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe'nin vurulması iki aileyi şoke ederken Ferit, Ayşe'yi zor bir kararın eşiğinde bırakır. Ayşe, Azade Hanım'ın öfkesine ne kadar dayanabilecektir?
Hande'yi kaybetmenin acısını en yakınından çıkaran Yaman ise karanlık bir dünyaya doğru yol alır. Tüm geçmişini yok etmek ister; ancak bilmediği çok önemli bir sır vardır.
Sancakzade Konağı'nı hareketli günler beklemektedir…