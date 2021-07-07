EDHO'da tasalandıran veda! Ayrıldığını bu sözlerle ilan etti! Artık Barbaroslar'da fırtınası esecek
16. yüzyılın en büyük denizcilerinden birisi olan, deryada düşmana göz açtırmayan ve ömrü zaferlerle dolu olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı anlatan dizi Barbaroslar için geri sayım sürüyor. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı büyük yankı uyandırırken kadroya EDHO'dan bir ismin daha katıldığı konuşuluyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi için geri sayım başladı. Osmanlı Devleti'nde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlete büyük hizmetleri olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı dizi oluyor. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda uzun süre boyunca kaptan-ı deryalık vazifesinde yer alan ve denizlerin fatihi olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hayat hikayesini anlatacak olan dizide Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan, Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'in Ulaş Tuna Astepe başrolde yer alacak. Son olarak dizinin kadrosuna Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi de katıldı.