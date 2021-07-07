EDHO'da tasalandıran veda! Ayrıldığını bu sözlerle ilan etti! Artık Barbaroslar'da fırtınası esecek

16. yüzyılın en büyük denizcilerinden birisi olan, deryada düşmana göz açtırmayan ve ömrü zaferlerle dolu olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatı anlatan dizi Barbaroslar için geri sayım sürüyor. Osmanlı Devleti'nde uzun yıllarca kaptan-ı deryalık yapan Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatacak olan Barbaroslar dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe dizinin başrolleri arasında yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımı büyük yankı uyandırırken kadroya EDHO'dan bir ismin daha katıldığı konuşuluyor.

07.07.2021 21:17 - Son Güncelleme: 07.07.2021 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





