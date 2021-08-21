İkimizin Sırrı bomba bir bölümle geliyor: Alp Neva için kendini ateşe atıyor! İşte İkimizin Sırrı 3. bölümden ipuçları...
İkimizin Sırrı bomba bir bölümle geliyor! Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, kısa süre içinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile milyonları ekran başına kilitleyen dizide özellikle Aras Aydın ve Dolunay Soysert'in şarkı söylediği sahneler dikkat çekti. Başarılı sahneleriyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan dizinin yeni bölümünden detaylar ise ortaya çıktı. İkimizin Sırrı 3. bölümünde Alp'in Neva için kendini ateşe atması izleyicileri heyecanlandırdı. İşte İkimizin Sırrı 3. bölümden ipuçları...
21.08.2021 01:49
- Son Güncelleme: 21.08.2021 01:49
Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
22 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelmeye hazırlanan İkimizin Sırrı'nın 3. bölümüne ait detaylar ise ortaya çıktı. İşte yeni bölümden ipuçları...