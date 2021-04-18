İlan-ı aşk! Reytinglerde yine zirveye yerleşen Atv dizisi Kardeşlerim son bölüme damga vuran itiraf!

İlan-ı aşk! Reytinglerde yine zirveye yerleşen Atv dizisi Kardeşlerim son bölüme damga vuran itiraf! Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim 9. bölümüyle tüm kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Melisa'dan Asiyelerin Adıyaman'a gideceğini öğrenen Doruk, soluğu kümeste aldı ve Asiye'ye ilan-ı aşkta bulundu. Birbirlerine duygularını itiraf eden ikilinin duygusal vedası, gecenin en çok konuşulan sahne olarak izleyicileri ekran başına kilitledi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Atv dizisi Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte 9. son bölümde yaşananlar ve yeni fragman...

18.04.2021 11:41 - Son Güncelleme: 18.04.2021 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





