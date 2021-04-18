Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi yeni diziyle ekranlara dönüyor! Tozu dumana katacak! Bomba açıklamalar…
Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi yeni diziyle ekranlara dönüyor, daha önce olduğu gibi yeni projesinde de tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan dinlenmek için bir süre ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdi ise yeni projesinin çekimlerine başladı ve Barbaros dizisinde rol alacak. Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmese de konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgiler öğrenilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni dizisi Barbaros ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…
Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi yeni diziyle ekranlara dönüyor, daha önce olduğu gibi yeni projesinde de tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan dinlenmek için bir süre ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdi ise yeni projesinin çekimlerine başladı ve Barbaros dizisinde rol alacak. Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmese de konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgiler öğrenilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni dizisi Barbaros ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…
Diriliş Ertuğrul'un fırtınalar estiren ismi Engin Altan Düzyatan bir süre dinlenmenin ardından Barbaros dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şimdiden hayranları dizi hakkındaki bilgileri ve Barbaros dizisinde hangi karaktere hayat vereceğine dair bilgileri araştırıyor. Engin Altan Düzyatan yeni projesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Engin Altan Düzyatan'a başrol oyunculuğunda efsane bir isim daha eşlik ediyor. İşte detaylar…
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barbaros dizisinin çekimleri 30 Mart itibariyle başladı.
Engin Altan Düzyatan ile ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başarılıoyuncusu Ulaş Tuna Astepe başrolde yer alıyor. Düzyatan Barbaros Hayrettin Paşa karakterine hayat verirken Ulaş Tuna Aslantepe ise Barbaros'un ağabeyi Oruç Reis karakterine hayat verecek
TRT'nin ES Film imzalı, dev prodüksiyonlu dizisi "Barbaroslar" şüphesiz seyircinin en çok merakla beklediği projelerin başında geliyor. Doğan Ümit Karaca'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi 15. yüzyılın sonlarını yeniden canlandırıyor ve Oruç, İshak, İlyas ile Hızır adlı Akdeniz'deki 4 kardeşin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki etkileyici hikâyesini beyazcama taşıyor.
MISIR'DAN YÖNETMEN GELDİ
Eylül sezonunda ekrana gelmesi planlanan dizinin aksiyon sahneleri için daha önce büyük ilgi gören "Hysteria" projesine de imza atan Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb İstanbul'a geldi. Güney Afrika ve Bulgaristan'dan gelen aksiyon ekiplerinin de görev aldığı dizide "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi birçok fenomen projede yer alan Maher Maleh "Görüntü Yönetmeni", Kerry Gregg "Stunt Koordinatörü", Shaun Verth "Dublör Sanatçısı", Traian Aleksandrov ise Milenov "Dövüş Koreografı" olarak çalışıyor.