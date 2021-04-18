Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi yeni diziyle ekranlara dönüyor! Tozu dumana katacak! Bomba açıklamalar…

Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi yeni diziyle ekranlara dönüyor, daha önce olduğu gibi yeni projesinde de tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan dinlenmek için bir süre ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdi ise yeni projesinin çekimlerine başladı ve Barbaros dizisinde rol alacak. Barbaros dizisinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmese de konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgiler öğrenilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul'un yeni dizisi Barbaros ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…