Alparslan dizisine flaş isimler! Bomba isimlerden sonra kadroya iki kişi daha dahil oldu! Dizide yer yerinden oynayacak…
İzleyiciler yeni dizilerin kadrosu ve konusuna dair bilgileri yakından takip ediyor. Daha başlamadan kadrosuna eklenen flaş isimler ile yoğun ilgi gören TRT 1'in Alparslan dizisine Bomba isimlerden sonra kadroya iki kişi daha dahil oldu. İlk adı Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan olan ve sonradan Alparslan olarak adı değiştirilen tarihi konulu dizide Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı haberleri büyük ilgi uyandırmıştı. Peki Alparslan dizisine dahil olan diğer isimler kimler?
Diriliş Ertuğrul filminin senaristi ve yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'dan izleyicilere sevindiren haber gelmişti ve Alparslan yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacak. Tarihi konulu dizi kadrosuna Barış Arduç ve doğumdan dolayı uzun zamandır projelerde yer almayan Fahriye Evcen'in eklendiğinin haberi izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı. Peki Alparslan dizisine yeni katılan diğer flaş iki isim kim?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakında sete çıkacak olan Alp Arslan'ın ekibine son olarak 2 iddialı isim katıldı. Merakla beklenen dizide Barış Arduç'un hayat vereceği Alp Arslan'ın babasına Erdinç Gülener hayat verecek.
Dizide ayrıca Abdullah Oğuz'un Kanal D için çektiği "Çember" adlı polisiye mini dizide başrol oynayan Barış Bağcı da kamera karşısına geçecek.