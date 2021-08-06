Alparslan dizisine flaş isimler! Bomba isimlerden sonra kadroya iki kişi daha dahil oldu! Dizide yer yerinden oynayacak…

Diriliş Ertuğrul filminin senaristi ve yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'dan izleyicilere sevindiren haber gelmişti ve Alparslan yeni sezonda TRT 1 ekranlarında olacak. Tarihi konulu dizi kadrosuna Barış Arduç ve doğumdan dolayı uzun zamandır projelerde yer almayan Fahriye Evcen'in eklendiğinin haberi izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı. Peki Alparslan dizisine yeni katılan diğer flaş iki isim kim?