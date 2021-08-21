Baş Belası son bölümü ile nefes kesti: Sadece birbirlerine güveniyorlar!
Sadece birbirlerine güveniyorlar! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası, dün (20 Ağustos Cuma) akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi. Atv ekranlarının sevilen dizisi, heyecan dolu ve duygu yüklü sahneleriyle yine izleyicilerinden tam not aldı. İpek ve Şahin 'Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden gittikleri bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlerken #BaşBelası etiketi ile de sosyal medyaya damga vurdu. Peki Baş Belası 10. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
21.08.2021 17:58
- Son Güncelleme: 21.08.2021 17:58
atv'nin beğeni ile izlenen dizisi 'Baş Belası', dün (20 Ağustos Cuma) akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi.
Dizinin onuncu bölümünde, İpek ve Şahin 'Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir cinayet mahallinin ortasında buldular. 'Şebeke'nin adamı olduğuna inandıkları Orhan ve karısının ölümünün arkasında 'Şebeke'nin olduğundan emin olan ikili, olayı intihar olarak değerlendirerek kendi araştırmalarını yapmaya başladılar.
İpek'in evini dinleyen Simge, Melek'in tanıklık yapacağını öğrenince harekete geçti. Simge eve gelerek Melek'i öldürmeye çalışsa da o sırada Doruk'un evde olmasıyla planı alt üst oldu.