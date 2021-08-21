Baş Belası son bölümü ile nefes kesti: Sadece birbirlerine güveniyorlar!

Dizinin onuncu bölümünde, İpek ve Şahin 'Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir cinayet mahallinin ortasında buldular. 'Şebeke'nin adamı olduğuna inandıkları Orhan ve karısının ölümünün arkasında 'Şebeke'nin olduğundan emin olan ikili, olayı intihar olarak değerlendirerek kendi araştırmalarını yapmaya başladılar.