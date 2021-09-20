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Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol'da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu... Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygusal anlar yaşandı. 19 yaşındaki Edanur Aygün, 9 yaşından beri görmediği annesi Songül Ulu'ya Esra Erol'da programının canlı yayınında kavuştu. Yıllar sonra bir araya gelen anne-kızın o anları izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...

20.09.2021 23:07 - Son Güncelleme: 20.09.2021 23:17
Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

19 yaşındaki Edanur Aygün, 9 yaşından beri görmediği annesini bulmak için Esra Erol'da programına başvurmuştu. Programın başarılı sunucusu Esra Erol da Edanur'un annesini bularak canlı yayına telefonla bağlamıştı.

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Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

Edanur Aygün, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında annesi Songül Ulu ile bir araya geldi. Genç kızın annesi Songül Ulu'ya kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.

Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

Annesi ile yıllar sonra bir araya gelen Edanur'un tavrı ise dikkat çekti. Annesiz ve babasız yaşamaya alıştığını vurgulayan genç kız, hayatta her şeyi tek başına yapmanın 'his yoksunluğuna' sebep olduğunu belirterek gözlerinin yaşarmamasını bu his kaybına bağladı.

Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

Kızına koşarak sarılan Songül Ulu da çocuklarını yurda bırakmadığını belirterek Antalya'ya çalışmak için gittiğini ifade etti. Çocukları için de bakıcı tuttuğunu açıklayan Ulu, "Bakıcıya para veremeyince o da çocuklarımı karakola bıraktı. Karakoldaki polisler de çocuklarımı yurda götürdü" dedi.

Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

Çocuklarını görmek için her gün yurda gittiğinin altını çizen anne, hiçbir maddi varlığı olmadığı için çocuklarını alamadığını anlattı.

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