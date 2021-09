Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu

Annesi ile yıllar sonra bir araya gelen Edanur'un tavrı ise dikkat çekti. Annesiz ve babasız yaşamaya alıştığını vurgulayan genç kız, hayatta her şeyi tek başına yapmanın 'his yoksunluğuna' sebep olduğunu belirterek gözlerinin yaşarmamasını bu his kaybına bağladı.