Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu
Edanur 10 yıldır görmediği annesine Esra Erol'da kavuştu! O anlar herkesi gözyaşlarına boğdu... Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygusal anlar yaşandı. 19 yaşındaki Edanur Aygün, 9 yaşından beri görmediği annesi Songül Ulu'ya Esra Erol'da programının canlı yayınında kavuştu. Yıllar sonra bir araya gelen anne-kızın o anları izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...
20.09.2021 23:07
- Son Güncelleme: 20.09.2021 23:17
19 yaşındaki Edanur Aygün, 9 yaşından beri görmediği annesini bulmak için Esra Erol'da programına başvurmuştu. Programın başarılı sunucusu Esra Erol da Edanur'un annesini bularak canlı yayına telefonla bağlamıştı.
Edanur Aygün, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında annesi Songül Ulu ile bir araya geldi. Genç kızın annesi Songül Ulu'ya kavuşması herkesi gözyaşlarına boğdu.
Kızına koşarak sarılan Songül Ulu da çocuklarını yurda bırakmadığını belirterek Antalya'ya çalışmak için gittiğini ifade etti. Çocukları için de bakıcı tuttuğunu açıklayan Ulu, "Bakıcıya para veremeyince o da çocuklarımı karakola bıraktı. Karakoldaki polisler de çocuklarımı yurda götürdü" dedi.